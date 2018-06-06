ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Куропатах произошли столкновения сотрудников ресторана с активистами

07.06.2018 17:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Около ресторана "Поедем поедим" (ранее известного как "Бульбаш-холл") продолжается противостояние. Защитники Куропат сегодня вывесили на стенах развлекательного комплекса портреты людей, скорее всего, расстрелянных в Куропатах, территория которых начинается в 50 метрах от комплекса.
1 из 3

Как передает Радио "Свобода", сотрудник ресторана Дмитрий начал срывать плакаты, произошла драка с защитниками Куропат. По словам активистов, сотрудник ресторана был нетрезв, его пытались задержать, чтобы передать милиции, но в конце концов отпустили. Кинорежиссер Алексей Турович написал заявление на сотрудника ресторана, но отказался садиться в милицейскую машину — без этого милиционеры отказались принимать заявление о нападении.

Работники развлекательного комплекса успели сорвать несколько плакатов со стен, но протестующие защитили остальные плакаты. Милиционеры в короткую схватку не вмешивались.

Милиция пока не задерживала защитников Куропат. Милиционеры переписали паспортные данные протестующих и составили протокол на сопредседателя БХД Павла Северинца.


Заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Виталий Козлов предупредил активистов об ответственности. Правозащитник Наталья Горячко в свою очередь предупредила об ответственности его самого.

Ресторан был построен в охранной зоне Куропат, которую потом подвинули ради него. Защитники Куропат считают деятельность развлекательного комплекса возле мемориала аморальной и требуют, чтобы на месте ресторана был музей.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около ресторана "Поедем поедим" (ранее известного как "Бульбаш-холл") продолжается противостояние. Защитники Куропат сегодня вывесили на стенах развлекательного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Носкевич о деле Коржича: возможно, будет назначена ещё одна экспертиза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика