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В Куропатах произошли столкновения сотрудников ресторана с активистами
Около ресторана "Поедем поедим" (ранее известного как "Бульбаш-холл") продолжается противостояние. Защитники Куропат сегодня вывесили на стенах развлекательного комплекса портреты людей, скорее всего, расстрелянных в Куропатах, территория которых начинается в 50 метрах от комплекса.
Как передает
Работники развлекательного комплекса успели сорвать несколько плакатов со стен, но протестующие защитили остальные плакаты. Милиционеры в короткую схватку не вмешивались.
Милиция пока не задерживала защитников Куропат. Милиционеры переписали паспортные данные протестующих и составили протокол на сопредседателя БХД Павла Северинца.
Заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Виталий Козлов предупредил активистов об ответственности. Правозащитник Наталья Горячко в свою очередь предупредила об ответственности его самого.
Ресторан был построен в охранной зоне Куропат, которую потом подвинули ради него. Защитники Куропат считают деятельность развлекательного комплекса возле мемориала аморальной и требуют, чтобы на месте ресторана был музей.
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Около ресторана "Поедем поедим" (ранее известного как "Бульбаш-холл") продолжается противостояние. Защитники Куропат сегодня вывесили на стенах развлекательного...
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