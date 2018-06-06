Как выглядят жены белорусских хоккеистов?

Уже традиционно во время чемпионата мира по хоккею мы готовим публикацию о женах и подругах белорусских хоккеистов, которые защищают честь нашей страны на чемпионате мира. Вся информация для этого материала берется из открытых источников, хотя зачастую может не совпадать с действительностью.



Вратари



Михаил Карнаухов со своей женой









Защитники



Нападающие























Владимир Денисов с семьейЖена Павла Развадовского ТатьянаЖена Сергея Дрозда – ЕленаЖена Артёма Демкова – ЕленаДжефф Платт с женой МиейЖена Александра Матерухина – ОльгаЖена Лингле Мишель с детьмиЖена Александра Павловича – Инесса КунцевичЖена Александра Китарова – ДарьяЖена Евгения Ковыршина – МарияЖена Артура Гавруса – ВикторияНе удалось найти информацию о женах/подругах следующих хоккеистов: Дмитрий Коробов (жена – Илона), Виталий Трус (женат), Иван Кульбаков, Степан Фальковский, Роман Дюков, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (есть девушка), Максим Сушко, Егор Шарангович, Артем Левша, Артем Кислый, Никита Устиненко, Павел Воробей