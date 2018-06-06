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Как выглядят жены белорусских хоккеистов?

07.06.2018 17:49 — Разное | UDF  
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Уже традиционно во время чемпионата мира по хоккею мы готовим публикацию о женах и подругах белорусских хоккеистов, которые защищают честь нашей страны на чемпионате мира. Вся информация для этого материала берется из открытых источников, хотя зачастую может не совпадать с действительностью.

Вратари

Михаил Карнаухов со своей женой

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Защитники

Владимир Денисов с семьей

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Нападающие

Жена Павла Развадовского Татьяна

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Сергея Дрозда – Елена

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Артёма Демкова – Елена

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Джефф Платт с женой Мией

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Александра Матерухина – Ольга

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Лингле Мишель с детьми

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Александра Павловича – Инесса Кунцевич

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Александра Китарова – Дарья

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Евгения Ковыршина – Мария

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?



Жена Артура Гавруса – Виктория

Как выглядят жены белорусских хоккеистов?


Не удалось найти информацию о женах/подругах следующих хоккеистов: Дмитрий Коробов (жена – Илона), Виталий Трус (женат), Иван Кульбаков, Степан Фальковский, Роман Дюков, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (есть девушка), Максим Сушко, Егор Шарангович, Артем Левша, Артем Кислый, Никита Устиненко, Павел Воробей

 
 
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