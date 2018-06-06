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Как выглядят жены белорусских хоккеистов?
Уже традиционно во время чемпионата мира по хоккею мы готовим публикацию о женах и подругах белорусских хоккеистов, которые защищают честь нашей страны на чемпионате мира. Вся информация для этого материала берется из открытых источников, хотя зачастую может не совпадать с действительностью.
Защитники
Владимир Денисов с семьей
Нападающие
Жена Павла Развадовского Татьяна
Жена Сергея Дрозда – Елена
Жена Артёма Демкова – Елена
Джефф Платт с женой Мией
Жена Александра Матерухина – Ольга
Жена Лингле Мишель с детьми
Жена Александра Павловича – Инесса Кунцевич
Жена Александра Китарова – Дарья
Жена Евгения Ковыршина – Мария
Жена Артура Гавруса – Виктория
Не удалось найти информацию о женах/подругах следующих хоккеистов: Дмитрий Коробов (жена – Илона), Виталий Трус (женат), Иван Кульбаков, Степан Фальковский, Роман Дюков, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (есть девушка), Максим Сушко, Егор Шарангович, Артем Левша, Артем Кислый, Никита Устиненко, Павел Воробей
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Уже традиционно во время чемпионата мира по хоккею мы готовим публикацию о женах и подругах белорусских хоккеистов, которые защищают честь нашей страны на...
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