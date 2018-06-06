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Исследование: в школе дети в два раза чаще сталкиваются с насилием, чем дома
К сожалению, этот случай далеко не единственный. Подобные драмы разыгрываются с завидной регулярностью.
И хоть представить что-то кощунственнее, чем насилие над ребенком, сложно, каждый четвертый малыш сталкивается с этим дома, каждый второй – в школе. Мальчики чаще подвергаются физическим действиям, а девочки – психологическому давлению. Таковы результаты Национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей.
В последние годы о тирании заговорили во всеуслышание. Что уже серьезный шаг к решению проблемы. Это подтверждает заместитель министра образования Раиса Сидоренко:
Первое и самое главное – осознать ситуацию, второе – сказать о ней, третье – предпринять конкретные меры. Заинтересованных в решении данного вопроса в нашей стране много, но должного эффекта пока нет. Наверное, не хватает консолидации.
По словам замминистра, с начала года Министерство образования подготовило более десяти нормативно-правовых актов по борьбе с насилием. Но только совершенствованием законодательства делу не поможешь, многое зависит от родителей. Если в учреждениях образования предпринимаются шаги, а в семье нет понимания обстановки, то эффект от государственных мер становится менее значительным.
По данным ЮНИСЕФ, каждый третий родитель в мире считает уместным применение физического воздействия. Во многих семьях сложилась целая система насильственного воспитания. Мамы и папы, которые выросли на идеях деспотизма, почти в 60 процентах случаев сами становятся тиранами. Конечно, далеко не все допускают избиение до синяков и ссадин, чаще всего проявляют моральное давление, унижают, оскорбляют.
Мой ребенок. Что хочу, то и делаю!
И хоть количество преступлений, связанных с жестокостью в отношении детей, в этом году по сравнению с прошлым значительно уменьшилось, заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко видит явную проблему:
Шлепки, подзатыльники, наказание ремнем – все еще довольно распространенные явления среди родителей. Наша задача – не допускать этого. Мы заключили соглашение с Минздравом об обязательном информировании органов МВД в случае, если при обследовании несовершеннолетних выявляются следы насилия.
К сожалению, с этим пока много вопросов. Данные исследования говорят о том, что лишь в 15 процентах случаев информация о насилии передавалась из учреждений образования и воспитания в органы, ответственные за применение административных мер, а треть респондентов высказались, что специалисты иногда игнорируют и замалчивают факты насилия, потому что боятся испортить репутацию учреждения.
Неудивительно, что такое же терпимое отношение к тирании проявляют и родители. Половина опрошенных подтвердила, что применяла диктаторские методы за последний месяц, а более 90 процентов считают, что они вправе принимать любые решения в отношении детей.
Родители, прибегающие к деспотизму, не понимают, что такое поведение недопустимо. Заведующий кафедрой психологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Игорь Фурманов уверен: чрезвычайно важно учить мам и пап ненасильственным методам воспитания:
Вопрос битья лежит в юридической, социальной, а также психологической плоскостях. Несмотря на значительный технологический и интеллектуальный прорыв человечества, воспитательные установки у нас по-прежнему остаются насильственными. Обратите внимание на сказки, которые мы читаем детям: сплошь тирания, манипулирование, угрозы.
На прием к психологу? Нет, спасибо
Помочь ребенку противостоять насилию должны психологи, но услугами штатных специалистов школьники практически не пользуются. Игорь Фурманов не удивлен – дети им не доверяют:
– Когда создавался институт школьной психологии, я и мои коллеги настаивали, чтобы службу вывели из подчинения директоров учреждений. Как думаете, станет ли ребенок обращаться к психологу со своей тайной, если понимает, что тот сразу же пойдет к директору школы? Еще одна причина недоверия – в низком уровне психологической подготовки педагогов. Преподаю курс «Психология агрессии и насилия» в Академии последипломного образования уже 15 лет. За это время ни разу не читал его учителям или соцработникам. Мои догадки о том, что большинство специалистов не готовы к противодействию тирании, оказались верны. Опрос показал: две трети педагогов никогда не проходили обучение по данному направлению.
И где же выход? Специалисты предлагают разработать отдельный закон, включить в школьную программу специальные занятия, запустить бесплатную дружественную ребенку Национальную горячую телефонную линию для жертв и многое другое. Но самое главное при этом – перестать выступать с лозунгами в стиле: искореним деспотизм, будем бороться с тиранией. Нельзя жестокостью побороть жестокость. Очевидно, что, прежде чем нам удастся сформировать гуманное мышление, пройдет не один десяток лет.
Дети, изъятые из семьи в Радошковичах, домой пока не вернулись. Троим младшим еще нет трех лет, поэтому они находятся в Борисовском доме ребенка. Шестеро старших – в социальном приюте при Радошковичской школе-интернате. По декрету № 18 у родителей есть полгода, чтобы исправиться и забрать детей.
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