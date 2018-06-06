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Рада уволила Данилюка с поста министра финансов

07.06.2018 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Верховная Рада в четверг уволила министра финансов Александра Данилюка с должности министра финансов Украины по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это решение поддержали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

А.Данилюк возглавил Министерство финансов в середине апреля 2016 года, когда было назначено новое правительство Владимира Гройсмана, и сменил на этой должности Наталью Яресько.

Первым заместителем министра с конца апреля 2016 года является Оксана Маркарова, которая с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата, а теперь будет исполнять обязанности главы Минфина.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год О.Маркарова занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), которым руководила Н.Яресько. А до прихода в Минфин 12 лет возглавляла инвестиционную группу ITT в качестве главы правления - президента ЧАО ИК "ITT-Инвест". Является также членом наблюдательных советов государственных Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.

Выступая в Раде, А.Данилюк отметил, что ему инкриминируют то, что он "вынес сор из избы". "Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел не в избу, я шел строить эффективную, современную финансовую систему Украины и Cлужбу финансовых расследований, шел бороться с коррупцией, с разбазариванием госсредств", - заявил министр перед отставкой.

По его мнению, он также "с честью и достоинством" отстаивал интересы страны перед международными партнерами. Он подчеркнул, что именно сотрудничество с международными организациями является единственной альтернативой сотрудничеству с РФ, и так будет до тех пор, пока в Украине не будут созданы сильные независимые органы власти, которые вернут доверие граждан.

"Нет человека - нет проблемы, но в 21 веке такие принципы решения проблем не работают. Надо принимать государственнические решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды", - заявил перед голосованием А.Данилюк, призвав депутатов разорвать круговую поруку.

 
 
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Верховная Рада в четверг уволила министра финансов Александра Данилюка с должности министра финансов Украины по представлению премьер-министра Владимира...
 
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