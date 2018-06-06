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РФ и Беларусь инициируют создание в ЕАЭС информсистемы предприятий-экспортеров продукции животноводства

07.06.2018 17:41 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь планируют обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением создать единую систему предприятий, желающих поставлять свою продукцию в страны ЕАЭС, и сформировать единый подход к проведению их обследований.

Как сообщает Россельхознадзор, договоренность об этом достигнута в ходе встречи руководителя службы Сергея Данкверта и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Смильгиня.

"По мнению сторон, необходимо внедрить единую информационную систему, в которую следует вносить единую для всех стран ЕАЭС форму акта обследования предприятий, - говорится в сообщении. - Вместе с тем, в этой системе должна содержаться общая информация о предприятиях с обозначением ассортимента производимой ими продукции, производственной мощности, рецептурного состава каждого вида продукции, а также информация о контрагентах предприятия, осуществляющих поставку сырья".

Кроме того, в такой системе должна содержаться информация о проводимых реконструкциях предприятий, внедрении новых технологий, а также о ГОСТах, ОСТах и иных нормативных документах, согласно которым производится та или иная продукция. Немаловажное значение также имеет и внесение в систему образцов маркировки, что поможет оперативно выявлять и реагировать на контрафакт, отмечается в сообщении.

"Наличие единой информационной платформы позволит сторонам работать открыто. Это также будет способствовать переходу компетентных органов стран на новый уровень совместной работы в части контроля за соблюдением ветеринарного законодательства ЕАЭС", - уверены в Россельхознадзоре.

Российская сторона также подчеркнула, что необходимо выстроить прозрачную систему контроля за применением антибиотиков в животноводстве, а также за использованием различных препаратов и веществ в качестве консервантов и стабилизаторов.

 
 
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Россия и Беларусь планируют обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением создать единую систему предприятий, желающих поставлять свою...
 
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