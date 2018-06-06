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В центре Млечного пути нашли загадочные объекты
Астрономы обнаружили несколько загадочных G-объектов у центральной сверхмассивной черной дыры в Млечном пути. Они выглядят, как облака газа, но ведут себя, как звезды,
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Астрономы обнаружили несколько загадочных G-объектов у центральной сверхмассивной черной дыры в Млечном пути. Они выглядят, как облака газа, но ведут себя, как...
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