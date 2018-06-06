Беларусь и Россия завершают подготовку межправсоглашения о программе ВТС до 2020 года

Беларусь и Россия завершают подготовку межправительственного соглашения о программе военно-технического сотрудничества на период до 2020 года.

"Завершается работа по актуализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года", - сказано в сообщении Госкомвоенпрома Беларуси по итогам прошедшего в Минске 3-6 июня 19-го заседания белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Подготовка межправсоглашения продолжается в контексте совершенствования действующей договорной и нормативной правовой базы между Беларусью и Россией в сфере ВТС. Этому вопросу на заседании было уделено "основное внимание".

В заседании приняли участие председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, представители профильных министерств, ведомств, организаций Беларуси и России.

О.Двигалев отметил, что "особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия, в том числе в военно-технической сфере, которая в настоящее время является одной из приоритетных для нашего государства", сказано в сообщении Госкомвоенпрома.

На заседании обсуждено, в частности, проведение сертификации ряда белорусских предприятий на право выполнения капитального ремонта вооружения и военной техники российского производства. Также стороны обсуждали вопросы ценообразования при поставке продукции военного назначения на рынки третьих стран.

В ходе заседания председатель комиссии с российской стороны Д.Шугаев вручил заместителю председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрию Пантусу медаль ФСВТС России "За отличие".

Комиссия решила провести юбилейное 20-е заседание российско-белорусской межправительственной комиссии по ВТС в России.