Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Эдуарда Зарицкого

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Эдуарда Зарицкого, сообщает пресс-служба главы государства.

"Белорусская культура потеряла талантливого композитора и доброго человека, подарившего нам музыку своей души. Эдуард Борисович оставил большое наследие – замечательные мелодии, украсившие многие спектакли, кинофильмы и телепрограммы, любимые нами песни, ставшие визитной карточкой коллективов и исполнителей разных поколений", - говорится в соболезновании.

А.Лукашенко подчеркнул, что творчество Э.Зарицкого является частью духовного богатства страны, а его жизнь – вдохновляющим примером для коллег и преданных поклонников.

Как сообщалось, народный артист Беларуси Э.Зарицкий ушел из жизни накануне, 6 июня. Тело 72-летнего композитора было обнаружено в его квартире 6 июня. В последние годы он тяжело болел.

Э.Зарицкий сочинил музыку к более чем 600 песням. Наиболее известны из них "Калыханка", "Белыя крылы", "Замова", "Начныя кастры", "Будьма", "Палыновая ростань", "Листок календаря". Песни композитор исполняют белорусские и российские исполнители.

Также Э.Зарицкий писал симфонии, сюиты, кантаты, фуги и обрабатывал белорусские народные песни. В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины.