Фотоконкурс, посвящённый Году малой родины, проводят в Беларуси

Молодёжный совет Федерации профсоюзов Беларуси объявил народный фотоконкурс «Радзіма», посвящённый Году малой родины.



Участие могут принять все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии принимаются по следующим категориям: «Пейзажные зарисовки», «Традиции и быт», «Человек труда». К участию допускаются профессиональные или любительские оригинальные работы. От каждого участника можно принять не более трёх фотографий.

Заявки на конкурс принимаются по 1 октября 2018 года по адресу электронной почты fotokonkurs-fpb@mail.ru.