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Фотоконкурс, посвящённый Году малой родины, проводят в Беларуси
Молодёжный совет Федерации профсоюзов Беларуси объявил народный фотоконкурс «Радзіма», посвящённый Году малой родины.
Участие могут принять все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии принимаются по следующим категориям: «Пейзажные зарисовки», «Традиции и быт», «Человек труда». К участию допускаются профессиональные или любительские оригинальные работы. От каждого участника можно принять не более трёх фотографий.
Заявки на конкурс принимаются по 1 октября 2018 года по адресу электронной почты fotokonkurs-fpb@mail.ru.
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Молодёжный совет Федерации профсоюзов Беларуси объявил народный фотоконкурс «Радзіма», посвящённый Году малой родины.
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