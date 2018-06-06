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«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях
Новости Беларуси. В Солигорском районе уже более сотни укушенных клещами. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала сезона в медучреждения обратились на 20 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Причем случаи зарегистрированы не только за пределами райцентра: почти 9 % из них произошли в городе.
Ирина Левшина, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Специалисты еще раз напоминают о важности самоосмотра после посещения зеленых зон, особенно в сельской местности. Если самостоятельно избавиться от насекомого не получается, нужно обратиться в медицинское учреждение.
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Новости Беларуси. В Солигорском районе уже более сотни укушенных клещами. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Знать о вампирах всё....
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