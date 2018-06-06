|
Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте
Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе прописано: громко разговаривать, кричать и дремать во время дискуссий – недопустимо. На принятие документа мог повлиять случай, произошедший в феврале 2018 года.
Когда заместитель министра по вопросам международного развития опоздал на заседание, из-за чего хотел покинуть свой пост. Однако премьер-министр Тереза Мэй отказалась принимать его отставку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)