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Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте

07.06.2018 18:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте

В документе прописано: громко разговаривать, кричать и дремать во время дискуссий – недопустимо. На принятие документа мог повлиять случай, произошедший в феврале 2018 года.

Представителям британской палаты лордов запретили спать на рабочем месте

Когда заместитель министра по вопросам международного развития опоздал на заседание, из-за чего хотел покинуть свой пост. Однако премьер-министр Тереза Мэй отказалась принимать его отставку.

 
 
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Новости Беларуси. Соблюдать общепринятые нормы поведения призывает рекомендательное письмо, которое распространили в парламенте, сообщили в программе Новости...
 
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