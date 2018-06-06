Главная футбольная команда страны побывала в гостях у главной танковой

Главная футбольная команда страны познакомилась с разработчиками World of Tanks.

В начале лета армия болельщиков сборной Беларуси по футболу пополнилась, пожалуй, самой знаменитой дивизией республики. Компания Wargaming, известная даже в отдаленных уголках планеты компьютерной игрой World of Tanks, пригласила подопечных Игоря Криушенко к себе в гости для очного знакомства и интригующего сотрудничества.

Что из этого получилось, смотрите в сюжете АБФФ-ТВ.