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BlackBerry представила смартфон с физической клавиатурой за 649 долларов

07.06.2018 18:45 — Разное | Tut.by  
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Компания TCL, которой принадлежит бренд BlackBerry, представила новый смартфон BlackBerry Key 2. Он пришел на смену прошлогоднему BlackBerry KeyOne и стал первым аппаратом BlackBerry с двойной камерой, пишет ferra.ru.


BlackBerry Key 2 получил фирменную QWERTY-клавиатуру. Клавиша быстрого доступа Speed Key обеспечивает быстрый доступ к избранным приложениям, контактам и функциям. Клавиатура может выступать в роли тачпада, сканер отпечатков пальцев встроен в пробел.


BlackBerry Key 2 оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 на 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, двойной основной камерой 12+12 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп.

Основой смартфону служит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. В наличии 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 2 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 3360 мАч, есть технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.


Гаджет работает на Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB 3.0 Type-C.

Продажи BlackBerry Key 2 начнутся в этом месяце. Рекомендованная розничная цена начинается от 649 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 37
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