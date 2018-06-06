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Минчанка держала в своей квартире около 90 котов

07.06.2018 18:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанка держала в своей квартире около 90 котов
pixabay.com

Соседи обращались в городские службы, но хозяйка квартиры никого к себе не пускала. После очередной жалобы на антисанитарию комиссии из представителей администрации Фрунзенского района, правоохранительных органов, «Фауны города», РОЧС, центра гигиены и эпидемиологии, ЖКХ №1 Фрунзенского района, ЖЭУ, а также центра профилактической дезинфекции удалось попасть в жилище, сообщает БЕЛТА.

Минчанка держала в своей квартире около 90 котов Одинокая итальянская пенсионерка завещала своему коту 1,5 миллиона евро

В однокомнатной квартире проживали 86 котов. Питомцев привезли в пункт временного содержания на ул. Гурского. 

- Животные истощены, большинство из них больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение. Вчера нам привезли 86 котов и кошек, за ночь еще родилось порядка десятка котят. Они нуждаются в лечении, в этих вопросах нам оказывают помощь волонтеры зоозащитных организаций, -  сообщила директор предприятия «Фауна города» Тамара Цариковская.  

 
 
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