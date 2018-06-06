|
В Беларуси пересмотрели список тех, кто может получать субсидии на ЖКУ. Тунеядцев из него исключили
В Беларуси пересмотрели список тех, кто может получать безналичные жилищные субсидии для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий указ № 225 сегодня подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. К примеру, те, кто попадет в тунеядцы, не сможет претендовать на безналичные жилищные субсидии.
В список тех, кто может получить безналичные жилищные субсидии, включили ухаживающих за детьми до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающих соответствующие пособия в органах по труду, занятости и соцзащите.
«Субсидии будут положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Минтруда без необходимости сбора каких-либо документов», — отмечают в пресс-службе главы государства.
Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.
Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.
С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто попадет в тунеядцы, не сможет претендовать на безналичные жилищные субсидии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)