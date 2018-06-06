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Наша «ЭРА»: «Мир Юрского периода 2» − 25 лет спустя

07.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Традиционная рубрика – обсуждаем премьеру в нашей «Эре».

«Парк Юрского периода»… Много ли среди наших читателей тех, кто помнит этот шедевральный научно-фантастический фильм Стивена Спилберга, снятый по не менее шедевральной одноименной книге Майкла Крайтона? Согласитесь, это было нечто. Во-первых, динозавры в натуральную величину, пусть и с вкраплениями компьютерной графики. Кстати, тоже прорывной на тот момент.

Да и, во-вторых, тоже динозавры – тема-то вечная. Есть вообще на планете люди, которым не нравятся доисторические ящеры, по неизвестным причинам внезапно канувшие в лету миллионы лет назад? Если так, знайте, из-за вас где-то грустит один рептилоид.


Что-то мы отвлеклись. 7 июня, то есть сегодня, в нашей «Эре» стартует премьера нового американского… продолжения продолжения – «Мир Юрского периода 2». Это, в общем-то, не удивительно, судя по тому, как уверенно первая часть собрала более $ 1,6 млрд. Удивительно другое – премьера стартует прям тютелька в тютельку с премьерой в СНГ. То есть даже ехать никуда не придется, чтобы посмотреть.

Ну, если вы, конечно, ждали вторую часть не самого удачного с точки зрения логики продолжения. Хотя, спору нет – зрелищного.

Итак, прошло уже 4 года с момента, описанного в первой части «Мира», и − 25 лет с премьеры каноничного «Парка Юрского периода». Выход картины, собственно, к этой знаменательной дате и приурочен. Для вида, разумеется, ибо, если найти еще и повод, деньги из кошельков доверчивых зрителей будут сами собой выпрыгивать. Впрочем, мы придираемся – «Мир Юрского периода» игнорирует только сиквелы оригинальной франшизы, с самой первой частью он вполне совместим.

Надо же было с чего-то начинать.


Есть и еще одна причина, она вытекает из первой – продолжать тоже надо было. «Мир Юрского периода 2» как раз этим и занимается – пародирует вторую часть «Парка Юрского периода: Затерянный мир». Если помните, в ней спустя 4 года (надо же, какое совпадение) экспедиция отправляется на Исла-Сорна, где, как оказалось, до сих пор довольно неплохо себя чувствуют динозавры. Даже размножаются по какой-то неведомой причине.

«Мир Юрского периода 2» ходит проторенными тропинками – те же 4 года спустя на остров Исла-Нублар (ну хоть не Сорна), где преспокойно разгуливают динозавры после учиненного в первой части беспредела, отправляется экспедиция. Правда, мотивация в 2018 году должна быть если не толерантной, то хотя бы «зеленой». Или «голубой». Но, хвала всевышнему, обошлось, вроде, без гомонозавров.


Оказывается, на острове, где был построен парк, есть активный вулкан. Так вот, он резко становится действующим, и динозавриков надо в срочном порядке эвакуировать. Спасением, понятное дело, будут заниматься герои первой части – бывшая менеджерица парка Клэр и ее экс несостоявшийся бойфренд Оуэн. И, судя по всему, не получилось у них, потому что у Оуэна была другая – велоцираптор Блю. Во всяком случае, именно за ней он и возвращается на Исла-Нублар.

Вот, черт! Так и знали, что не обойдется без чего-то эдакого.


Естественно, зрителей ждет пара сюжетных твистов, но ничего такого, чего бы мы не видели уже в оригинальных фильмах – предательство, подковерные игры, скрытый интерес… Короче, многого ждать не приходится, но с другой стороны – а разве кто-то ждал? Фильм-то исключительно игровой. Времена научной фантастики, похоже, канули в лету вместе с теми же динозаврами. В общем, если вам близка тематика, спецэффекты, экшон и отсутствие маломальского смысла, «Мир Юрского периода 2» − ваш выбор. В 2021 году еще и третью часть подвезут.

А вот за ностальгией, к сожалению, сходить не получится, не смотря на то, что именно эти струны души собирались изначально затронуть создатели фильма. Что ж, в очередной раз смахнем пыль с VHS-кассет… и пойдем пересматривать «Парк Юрского периода» где-нибудь в онлайне.


 
 
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Традиционная рубрика – обсуждаем премьеру в нашей «Эре».
 
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