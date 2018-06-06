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Часть экспозиции единственного в Беларуси «Музея утюга» переедет из Гродно в Лидский район

07.06.2018 — Разное | Lida.Info  
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Часть экспозиции единственного в Беларуси «Музея утюга» переедет из Гродно в Лидский район

После трех лет существования «Музея утюга» его владелец Александр Шпаковский официально объявил о закрытии. В ближайшее время уникальная коллекция из 600 утюгов переедет в Лиду и Минскрассказывает hrodna.life.

Последние несколько месяцев коллекционер просил городские власти о поддержке. Он рассказывал, что аренда и другие расходы ежемесячно отнимают много денег и он не успевает зарабатывать.

— Музей приравняли к бизнесу, и существовать в таких условиях я не мог, — рассказывает Александр. — Сейчас уже точно закрылся. В центре Гродно мы проработали 2,5 года, до того полгода готовили помещение и экспозицию. Да, где-то мы были изюминкой нашего города, но в целом это безнадежная трата времени. Как я понял, местная власть не заинтересована в существовании моего учреждения.

Часть коллекции «Музея утюга» поедет в Лиду в имение Дворище, другая часть отправится в Минск.

— Люди заинтересованы в нашей коллекции, берут на себя все расходы и рекламу. От меня требуется только предоставление экспозиции, — говорит Александр. — Меня это вполне устраивает.

В начале зимы Гродненский горисполком комментировал, что правила аренды в Беларуси для всех одинаковы. Для «Музея утюга» применялся минимальный коэффициент аренды, чтобы как-то помочь существовать. Коммунальные услуги, электричество и отопление арендатор должен платить самостоятельно. Председатель горисполкома Мечислав Гой говорил, что город заинтересован в «Музее утюга», и обещал разобраться в проблеме. Но, видимо, не получилось.

Сам коллекционер Александр Шпаковский планирует уехать за границу и заняться бизнесом там.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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После трех лет существования «Музея утюга» его владелец Александр Шпаковский официально объявил о закрытии. В ближайшее время уникальная коллекция из 600 утюгов...
 
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