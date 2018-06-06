Василий Жарко: принять лучших абитуриентов - главная цель вступительной кампании

Принять лучших абитуриентов - в этом главная цель вступительной кампании, при которой реализуется принцип социальной справедливости. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко по итогам заседания комиссии, которое состоялось сегодня в КГК.





"Мы убедились, что все учреждения образования и комиссии, осуществляющие контроль, готовы к вступительной кампании и понимают стоящие перед нами задачи. А они в заключаются в том, чтобы обеспечить социальную справедливость и чтобы первокурсниками стали самые достойные абитуриенты по уровню знаний. Тогда мы получим хороших специалистов", - сказал Василий Жарко.

Он отметил большую подготовительную работу, которая также была ориентирована на обеспечение равных условий для всех абитуриентов, в частности по изменению содержания тестов. "В прошлом году было проведено бесплатное тестирование, в котором каждый будущий абитуриент мог попрактиковаться работе с картой ЦТ, ознакомиться с вопросами. Мы создали рабочую группу из числа учителей преимущественно общеобразовательных школ (гимназий было очень мало), задача которых была обеспечить содержание тестов на уровне средней школы, а не гимназии. Этим мы создаем равные условия и для лицеистов, гимназистов, и для выпускников деревенских школ", - пояснил Василий Жарко.

Среди новшеств он назвал разрешение сдавать четыре теста, чтобы не зацикливать абитуриента на одной специальности, и ликвидацию определенных льгот для выпускников педагогических классов. "Это было неправильно, когда будущие логопеды и психологи имели право без экзаменов сразу идти в вузы. Они должны доказывать свои знания и уровень подготовки на равных со всеми", - уверен заместитель премьер-министра.

"Жалоб в прошлом году было немного. И сейчас уже поступило одно обращение. Наша задача - рассматривать их объективно и оперативно. Открытость, гласность, законность - вот на чем базируется работа всех участников вступительной кампании", - заключил Василий Жарко.







В Беларуси на протяжении последних 7 лет не было выявлено фактов коррупции при поступлении абитуриентов.





"Несомненно, результаты вступительной кампании имеют важное социальное значение, так как они затрагивают интересы многих: абитуриентов, родственников, преподавателей, учителей, - сказал Василий Жарко. - Работа госкомиссии в тесном контакте с КГК и Министерством образования способствовала созданию открытого, прозрачного и демократичного механизма формирования студенческой аудитории страны. На протяжении последних 7 лет не было выявлено фактов коррупции при поступлении абитуриентов в учреждения высшего и среднего специального образования".

Василий Жарко обратился к членам государственной комиссии с просьбой обеспечить полный и всесторонний контроль на всех этапах вступительной кампании. "На подготовительном этапе нужно проверить готовность аудиторий, наличие медпунктов, проанализировать состав комиссий, практику работы по приему документов абитуриентов. Особое внимание уделить выборочной проверке подлинности документов об образовании", - отметил Василий Жарко.

В этом году в тестовой форме будут проводиться все вступительные испытания по общеобразовательным предметам. Поэтому на контроле за проведением ЦТ сконцентрировано особое внимание госкомиссии.

На втором этапе она будет контролировать весь процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний (при их наличии) и зачисления абитуриентов. Внутривузовские испытания будут проводиться только по "творчеству" (рисунок, музыка, танец), физической культуре и литературе. Такие испытания, как правило, состоят из нескольких этапов, из-за своей специфики не лишены субъективизма и по этой причине требуют особого контроля.

"Серьезное внимание должно быть уделено контролю условий хранения, порядку доступа и выбора экзаменационных материалов, - добавил председатель госкомиссии. - В дни испытаний в корпусах, где они проходят, не должно быть посторонних лиц".