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Прогноз погоды на 8 июня

07.06.2018 19:40 — Разное | ОНТ  
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Скандинавский антициклон продолжает удерживать прохладную погоду. Минувшей ночью местами на почве синоптики зафиксировали заморозки до минус трёх. Среднесуточная температура воздуха составила на 3-7 градусов ниже климатической нормы.

До конца недели погоду будет определять, в основном, область повышенного атмосферного давления. Лишь днём в пятницу по северу скажется влияние атмосферного фронта. А в выходные в нашу страну начнёт поступать умеренно тёплая воздушная масса. Готовимся к потеплению.

В пятницу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днём по северо-востоку возможны кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В ночные часы – не больше 11 тепла. Днём будет довольно контрастная температура: от 19 – по северо-востоку, до 27 – по юго-западу страны. Атмосферное давление будет падать.

В выходные ожидается спокойная и сухая погода. Ночью будет довольно прохладно, особенно в северо-восточных районах – не больше трёх тепла. В других регионах от плюс семи до плюс – 14. Средняя температура днём в пределах 18 – 25 выше ноля. По югу воздух прогреется до 28. Можно смело планировать отдых на природе.

Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 2011 в Лельчицах – плюс 32. А самая холодная ночь была в 1941 в Горках – около ноля. 7 июня 1994 в Бобруйске был настоящий потоп. Тогда выпало почти 56 мм осадков или 56 литров воды на квадратный метр.

 
 
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​Скандинавский антициклон продолжает удерживать прохладную погоду.
 
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