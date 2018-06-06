Криштиану Роналду покидает Мадридский «Реал»?

По информации зарубежных СМИ, португалец недоволен своими финансовыми условиями в клубе.



У Криштиану не лучшие отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Роналду считает, что Перес обманул его. Между нападающим и клубом была договорённость о продлении контракта на более выгодных финансовых условиях.

Текущий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2021 года. Роналду зарабатывает 21,5 миллиона евро в год. Сообщалось, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро в год.