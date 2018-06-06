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«Hallo Moskau!»: Фанат сборной Германии едет в Россию на тракторе

07.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Болельщик сборной Германии, 70-летний Губерт Вирт вместе со своим псом Хексом добирается на чемпионат в мира в России по футболу на тракторе, пишет TUT.BY.

Немец выехал из города Форхгайм еще 15 мая. По дороге ему надо было пересечь Польшу и Белоруссию, конечный пункт  маршрута – Москва. Добраться до нее Вирт собирается строго к 14 июня, то есть к началу мирового первенства.

Трактору Lanz Bulldog более 80 лет – он 1936 года выпуска. К нему прикреплен дом на колесах в форме пивной почти с надписью «Hallo Moskau!» (привет, Москва – нем.). По белорусским дорогам Вирт едет со скоростью 15-20 км/ч и в день преодолевает около 100 км. Из-за этого он избегает главных трасс и предпочитает сельские дороги

Необычное транспортное средство он ремонтирует сам – до выхода на пенсию Вирт 30 лет отработал механиком на заводе «Мерседес». В последние годы болельщик путешествует только на тракторе и полностью уверен в нем. На обратной дороге он хочет заехать в Санкт-Петербург, потом на пароме в Финляндию и уже оттуда – домой.

Напомним, что сборная Германии – действующий чемпион мира и, по прогнозам букмекеров, наряду с бразильцами является главным фаворитом на победу в России. Год назад команда Йоахима Лева победила на Кубке конфедераций.



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Губерт Вирт отправился в путь 15 мая, в его трактору прикреплен дом на колесах, вместе со своим псом Хексом он пересечет Польшу и Беларусь.
 
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