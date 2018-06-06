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Витебск готовится к «Славянскому базару»
07.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский Витебск в 27 раз примет самый масштабный фестиваль искусств в СНГ – «Славянский базар». Культурный форум пройдет с 12 по 16 июля, передает телеканал «МИР 24».
Впервые на фестиваль приедут югославский кинорежиссер Эмир Кустурица, боснийский музыкант Горан Брегович, российский исполнитель Тимати. Всего же в мероприятиях «Славянского базара» примут участие представители 40 стран мира. Особое внимание в этом году – датам. Так, 80-летие на сцене отпразднует народный артист Беларуси Игорь Лученок. Именная плита Розы Рымбаевой будет открыта на Площади звезд в Витебске.
В Витебске же впервые пройдет и День Казахстана под девизом «Искусство Великой степи».
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В этом году в фестивале примут участие представители 40 стран мира.
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