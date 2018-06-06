ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебск готовится к «Славянскому базару»

07.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский Витебск в 27 раз примет самый масштабный фестиваль искусств в СНГ – «Славянский базар». Культурный форум пройдет с 12 по 16 июля, передает телеканал «МИР 24».

Главной площадкой традиционно станет летний амфитеатр. Через пару дней там начнут устанавливать оборудование. Большой интерес к фестивалю, кроме самих витебчан, у зрителей Германии, Латвии, Литвы, России, Украины. Наибольшим спросом и популярностью у зрителей пользуются концерты на открытие и закрытие фестиваля.

«На сегодня заключены договоры с артистами. Идет реализация билетов. Продано и забронировано более 60 тысяч билетов. Это много. Программа фестиваля разнообразная, много проектов, концертов, артистов, которые ранее не бывали вообще в Витебске», – рассказал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко.

Впервые на фестиваль приедут югославский кинорежиссер Эмир Кустурица, боснийский музыкант Горан Брегович, российский исполнитель Тимати. Всего же в мероприятиях «Славянского базара» примут участие представители 40 стран мира. Особое внимание в этом году – датам. Так, 80-летие на сцене отпразднует народный артист Беларуси Игорь Лученок. Именная плита Розы Рымбаевой будет открыта на Площади звезд в Витебске.

В Витебске же впервые пройдет и День Казахстана под девизом «Искусство Великой степи».



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в фестивале примут участие представители 40 стран мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика