Витебск готовится к «Славянскому базару»

Белорусский Витебск в 27 раз примет самый масштабный фестиваль искусств в СНГ – «Славянский базар». Культурный форум пройдет с 12 по 16 июля, передает телеканал «МИР 24».



Главной площадкой традиционно станет летний амфитеатр. Через пару дней там начнут устанавливать оборудование. Большой интерес к фестивалю, кроме самих витебчан, у зрителей Германии, Латвии, Литвы, России, Украины. Наибольшим спросом и популярностью у зрителей пользуются концерты на открытие и закрытие фестиваля.

«На сегодня заключены договоры с артистами. Идет реализация билетов. Продано и забронировано более 60 тысяч билетов. Это много. Программа фестиваля разнообразная, много проектов, концертов, артистов, которые ранее не бывали вообще в Витебске», – рассказал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко.

Впервые на фестиваль приедут югославский кинорежиссер Эмир Кустурица, боснийский музыкант Горан Брегович, российский исполнитель Тимати. Всего же в мероприятиях «Славянского базара» примут участие представители 40 стран мира. Особое внимание в этом году – датам. Так, 80-летие на сцене отпразднует народный артист Беларуси Игорь Лученок. Именная плита Розы Рымбаевой будет открыта на Площади звезд в Витебске.

В Витебске же впервые пройдет и День Казахстана под девизом «Искусство Великой степи».