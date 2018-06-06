|
Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается
Минчанин заказал кроватку для сына. То, что ему в результате привезли, превзошло все ожидания. «Доски, из которых она была сделана, даже не удосужились отшлифовать, а краска, которой ее покрыли, пахла как та, что красят скамейки в городе». За все это он заплатил немалые деньги. «Дело даже не в деньгах! Такая мебель опасна для ребенка — может и пораниться, и отравление получить», — негодует отец. Вернуть некачественный товар и получить назад потраченные деньги у мужчины пока не получается — продавец просто исчез. FINANCE.TUT.BY узнал, как действовать в подобной ситуации и каким требованиям должна соответствовать детская мебель.
Покупатель: «Жена отдала деньги, а документы на товар в суете взять забыла»
— Заказали кроватку для ребенка у предпринимателя Евгения из города Поставы. Жена нашла его объявление на барахолке в интернете. Отослали фотографию образца, попросили сделать такую же. Он оценил работу в 380 рублей и пообещал ее выполнить за одну неделю. Кроватку нам должны были доставить в разобранном виде и собирать должны были мы ее сами, — рассказывает минчанин Евгений Кравченко. — Продавец несколько раз переносил сроки сдачи заказа. За два дня до доставки он прислал нам фото того, что получилось. Фотографии были сделаны с расстояния в 2−3 метров, на них кроватка — на тот момент еще не покрашенная, выглядела вполне прилично.
Вскоре кроватку доставил покупателям. Самого Евгения Кравченко в этот момент не было дома, поэтому заказ принимала его жена.
— В нашем подъезде работал только пассажирский лифт, поэтому наверх подняли четыре элемента кроватки, упакованных в картон и пленку. Пятую упаковку — самую большую, размером 2×1,5 метра, моей жене пришлось тянуть в лифт и из него самостоятельно, когда включили грузовой, — продолжает Евгений. — При этом продавец очень подгонял мою супругу, просил разобраться со всем побыстрее, потому что ему нужно ехать. Супруга очень торопилась вернуться к сыну, который на тот момент болел. Не вскрыв коробки, она заплатила и отпустила предпринимателя. Жена отдала ему 410 рублей — 380 за кроватку и 30 рублей — за доставку. Документы на товар в суете взять забыла.
Сначала покупательницу смутил очень резкий запах краски в квартире. Женщина распаковала несколько коробок — запах только усилился. «Краска, которой была покрыта кроватка, пахла так, как та, что на улице красят скамейки», — говорит мужчина.
— Кроме того, жена заметила, что детали очень плохо покрашены, местами не закрыто дерево. Позже выявилась и другая проблема. Кроватка была сделана из необработанных низкокачественных досок и собрана крайне неаккуратно, — говорит мужчина. — Даже взрослый человек, проведя рукой по этим доскам, моментально загонит несколько заноз. Что говорить о ребенке? А от краски малыш может получить отравление или аллергию.
Женщина дождалась мужа с работы, и они позвонили продавцу. Бабуро звонил покупателям с нескольких номеров.
— Я позвонил по одному из номеров. Трубку поднял его коллега, который не представился. На просьбу передать телефон Евгению, он ответил, что его рядом нет, но он передаст сообщение. Я попросил сказать, что, во-первых, кроватка и близко не выглядит как та, что была на нашем фото. Во-вторых, выполнена крайне неряшливо и опасна для здоровья ребенка. Поэтому мы хотим вернуть ее изготовителю и получить свои деньги обратно, — пересказывает покупатель. — В течение часа нам никто не перезвонил. Я пробовал снова дозвониться на номер коллеги этого ИП, но звонки или игнорировали, или сбрасывали. Тогда я решил позвонить его супруге — ситуация повторилась. В первый раз она подняла трубку, выслушала мою просьбу и обещала ее передать мужу. После этого она игнорировала звонки.
Покупатели не дождались ответа продавца. Пришлось прислать смс с призывом решить ситуацию мирно, иначе семья обратится в суд и в СМИ.
— На следующий день утром с нового номера мне пришло смс. Продавец написал, что вернет мне деньги и заберет кроватку. Когда я попытался перезвонить на этот номер, звонок сбросили. Продавец исчез. Мы намерены обратиться в суд, — говорит мужчина. — Продавец отнял у нас деньги обманным путем. Дело даже не в деньгах! Такая мебель опасна для ребенка — он может и пораниться, и отравление получить.
Нам тоже не удалось поговорить с предпринимателем Евгением — его телефон недоступен.
Юрист: «Перед покупкой товар нужно осматривать и обязательно брать чек»
Юрист общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» говорит, что в данной ситуации можно попробовать решить вопрос в досудебном порядка, а если не получится, то через суд.
— Поскольку товар покупателю доставлен ненадлежащего качества, покупатель вправе потребовать расторжения договора и вернуть денежные средства. Для этого нужно составить письменную претензию и отослать ее продавцу заказным письмом. В течение 7 дней продавец должен вернуть деньги. Это называется решить спор в досудебном порядке, — поясняет специалист. — Если продавец отказывается, нужно обратиться в суд с иском.
Если вдруг покупатель заказал товар через интернет и у него, как в данном случае, нет никаких документов на товар, доказательством совершения сделки могут быть даже скриншоты переписки в интернете или фотографии смс.
Чтобы покупки не заканчивались судебными тяжбами, юрист советует внимательно осматривать товар.
— Прежде всего, нужно осматривать товар до того, как подписывать какие-либо документы или платить деньги. Многие дефекты можно обнаружить при осмотре, как в случае с кроваткой — неотесанные доски видны невооруженным глазом, — говорит специалист. — Осматривать товар нужно не только при покупке через интернет, но и в любом магазине. При покупке на него обязательно должны выдать чек, если конечно это не бывшая в употреблении вещь, купленная с рук.
Эксперт: «Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха»
Мы обратились к экспертам Судебно-экспертной коллегии, чтобы узнать, каким же качествам должна соответствовать детская мебель.
— Все требования к такому товару прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», — рассказали нам в Судебно-экспертной коллегии.
В документе прописано, что «мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала: механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, электрическую безопасность».
Детская мебель должна «не допускать риска возникновения опасности падения детей из детских и многоярусных кроватей и высоких детских стульев, ущемления частей тела при их эксплуатации. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха — не более 2 баллов. Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается
Вернуть деньги за некачественный товар пока не удается, потому что продавец исчез.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)