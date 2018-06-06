Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается

Минчанин заказал кроватку для сына. То, что ему в результате привезли, превзошло все ожидания. «Доски, из которых она была сделана, даже не удосужились отшлифовать, а краска, которой ее покрыли, пахла как та, что красят скамейки в городе». За все это он заплатил немалые деньги. «Дело даже не в деньгах! Такая мебель опасна для ребенка — может и пораниться, и отравление получить», — негодует отец. Вернуть некачественный товар и получить назад потраченные деньги у мужчины пока не получается — продавец просто исчез. FINANCE.TUT.BY узнал, как действовать в подобной ситуации и каким требованиям должна соответствовать детская мебель.



Фото: Евгений Кравченко

Покупатель: «Жена отдала деньги, а документы на товар в суете взять забыла»

— Заказали кроватку для ребенка у предпринимателя Евгения из города Поставы. Жена нашла его объявление на барахолке в интернете. Отослали фотографию образца, попросили сделать такую же. Он оценил работу в 380 рублей и пообещал ее выполнить за одну неделю. Кроватку нам должны были доставить в разобранном виде и собирать должны были мы ее сами, — рассказывает минчанин Евгений Кравченко. — Продавец несколько раз переносил сроки сдачи заказа. За два дня до доставки он прислал нам фото того, что получилось. Фотографии были сделаны с расстояния в 2−3 метров, на них кроватка — на тот момент еще не покрашенная, выглядела вполне прилично.

Вскоре кроватку доставил покупателям. Самого Евгения Кравченко в этот момент не было дома, поэтому заказ принимала его жена.

— В нашем подъезде работал только пассажирский лифт, поэтому наверх подняли четыре элемента кроватки, упакованных в картон и пленку. Пятую упаковку — самую большую, размером 2×1,5 метра, моей жене пришлось тянуть в лифт и из него самостоятельно, когда включили грузовой, — продолжает Евгений. — При этом продавец очень подгонял мою супругу, просил разобраться со всем побыстрее, потому что ему нужно ехать. Супруга очень торопилась вернуться к сыну, который на тот момент болел. Не вскрыв коробки, она заплатила и отпустила предпринимателя. Жена отдала ему 410 рублей — 380 за кроватку и 30 рублей — за доставку. Документы на товар в суете взять забыла.

Сначала покупательницу смутил очень резкий запах краски в квартире. Женщина распаковала несколько коробок — запах только усилился. «Краска, которой была покрыта кроватка, пахла так, как та, что на улице красят скамейки», — говорит мужчина.



Фото: Евгений Кравченко

— Кроме того, жена заметила, что детали очень плохо покрашены, местами не закрыто дерево. Позже выявилась и другая проблема. Кроватка была сделана из необработанных низкокачественных досок и собрана крайне неаккуратно, — говорит мужчина. — Даже взрослый человек, проведя рукой по этим доскам, моментально загонит несколько заноз. Что говорить о ребенке? А от краски малыш может получить отравление или аллергию.

Женщина дождалась мужа с работы, и они позвонили продавцу. Бабуро звонил покупателям с нескольких номеров.

— Я позвонил по одному из номеров. Трубку поднял его коллега, который не представился. На просьбу передать телефон Евгению, он ответил, что его рядом нет, но он передаст сообщение. Я попросил сказать, что, во-первых, кроватка и близко не выглядит как та, что была на нашем фото. Во-вторых, выполнена крайне неряшливо и опасна для здоровья ребенка. Поэтому мы хотим вернуть ее изготовителю и получить свои деньги обратно, — пересказывает покупатель. — В течение часа нам никто не перезвонил. Я пробовал снова дозвониться на номер коллеги этого ИП, но звонки или игнорировали, или сбрасывали. Тогда я решил позвонить его супруге — ситуация повторилась. В первый раз она подняла трубку, выслушала мою просьбу и обещала ее передать мужу. После этого она игнорировала звонки.

Покупатели не дождались ответа продавца. Пришлось прислать смс с призывом решить ситуацию мирно, иначе семья обратится в суд и в СМИ.

— На следующий день утром с нового номера мне пришло смс. Продавец написал, что вернет мне деньги и заберет кроватку. Когда я попытался перезвонить на этот номер, звонок сбросили. Продавец исчез. Мы намерены обратиться в суд, — говорит мужчина. — Продавец отнял у нас деньги обманным путем. Дело даже не в деньгах! Такая мебель опасна для ребенка — он может и пораниться, и отравление получить.

Нам тоже не удалось поговорить с предпринимателем Евгением — его телефон недоступен.



Фото: Евгений Кравченко

Юрист: «Перед покупкой товар нужно осматривать и обязательно брать чек»

Юрист общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» говорит, что в данной ситуации можно попробовать решить вопрос в досудебном порядка, а если не получится, то через суд.

— Поскольку товар покупателю доставлен ненадлежащего качества, покупатель вправе потребовать расторжения договора и вернуть денежные средства. Для этого нужно составить письменную претензию и отослать ее продавцу заказным письмом. В течение 7 дней продавец должен вернуть деньги. Это называется решить спор в досудебном порядке, — поясняет специалист. — Если продавец отказывается, нужно обратиться в суд с иском.

Если вдруг покупатель заказал товар через интернет и у него, как в данном случае, нет никаких документов на товар, доказательством совершения сделки могут быть даже скриншоты переписки в интернете или фотографии смс.

Чтобы покупки не заканчивались судебными тяжбами, юрист советует внимательно осматривать товар.

— Прежде всего, нужно осматривать товар до того, как подписывать какие-либо документы или платить деньги. Многие дефекты можно обнаружить при осмотре, как в случае с кроваткой — неотесанные доски видны невооруженным глазом, — говорит специалист. — Осматривать товар нужно не только при покупке через интернет, но и в любом магазине. При покупке на него обязательно должны выдать чек, если конечно это не бывшая в употреблении вещь, купленная с рук.



Фото: Евгений Кравченко

Эксперт: «Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха»

Мы обратились к экспертам Судебно-экспертной коллегии, чтобы узнать, каким же качествам должна соответствовать детская мебель.

— Все требования к такому товару прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», — рассказали нам в Судебно-экспертной коллегии.

В документе прописано, что «мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала: механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, электрическую безопасность».

Детская мебель должна «не допускать риска возникновения опасности падения детей из детских и многоярусных кроватей и высоких детских стульев, ущемления частей тела при их эксплуатации. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха — не более 2 баллов. Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».