Фотографию пропавшего Максима Мархалюка использовали в фейковой истории на ТВ

Напомним, за поисками Максима продолжает следить вся страна. В начале этой истории с исчезновением в самый разгар поисковых мероприятий в деревню Новый Двор приехало более тысячи человек со всей страны — волонтеры поисковых отрядов «Ангел», «ЦентрСпас» и других хотели помочь сотрудникам милиции и МЧС. Через десять дней после пропажи мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако до сих пор ситуация с исчезновением ребенка не прояснилась.





Программа «Дела Семейные» вышла в эфир телеканала «Мир» вечером 6 июня. Первыми героями выпуска стала семейная пара якобы успешных мужчины и женщины. Когда мужа на работе обвинили в сексуальных домогательствах и эта история дошла до жены, то уже муж начал задавать вопросы относительно успешной карьеры супруги. Он обвинил ее в том, что именно ее начальник является отцом их ребенка, показывая фото неизвестного мужчины и Максима Мархалюка рядом.













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кэше Яндекса. В настоящее время страница с сюжетом удалена с сайта телеканала, однако ее все еще можно найти вЯндекса.





Как велись поиски Максима





Вечером 16 сентября 2017 года около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор Свислочского района и пропал.





Уже через два часа мальчика начали искать родители, сельчане, сотрудники милиции и МЧС. Безрезультатно.





Спустя неделю после исчезновения Максима Мархалюка искала вся Беларусь: в Новый дворе съехались несколько тысяч человек (милиция, МЧС, пограничники, искатели со всей Беларуси, волонтеры со Смоленской области и Литвы). Самая масштабная поисковая операция в истории Беларуси, которая длилась две недели, закончилась безрезультатно.





И только 26 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УПК. Главная версия, как и в самом начале, одна – мальчик потерялся в лесу. Только к концу сентября пошли разговоры о возможном побеге из дома, в конце октября заговорили про “польский след”.





6 октября мальчика объявили в международный розыск.





В конце ноября прошлого года следствие продлило срок предварительного расследования по уголовному делу.



