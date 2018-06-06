﻿ За прогулку в лесу под Гродно могут оштрафовать больше чем на 600 рублей. 21.by
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За прогулку в лесу под Гродно могут оштрафовать больше чем на 600 рублей

07.06.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

В связи с жаркой и сухой погодой 4-й класс пожарной опасности последним был установлен в Новогрудском районе. Таким образом, запрет на посещение лесов введен на всей территории Гродненской области. Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин (1 базовая величина равна Br24,5). Выявлять их, к слову, помогают фотоловушки.

А если ко всему прочему человек еще и причинит ущерб лесному фонду, то можно «попасть» и на 50 базовых — 1225 рублей.

— Какие санкции применить к нарушителю, работник лесной охраны решает на месте, исходя из ситуации. Если ущерба нет, человек признал свою вину, то может ограничиться предупреждением. Если же нарушитель проявляет агрессию, нанес ущерб или это уже не первое нарушение, совершенное им, то придется раскошелиться на некоторую сумму.

Кстати, получить штраф за разведение костра можно и в то время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Достаточно сделать это в неположенном месте. Это может обойтись в 12 базовых величин, или 294 рубля.


 
 
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Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном...
 
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