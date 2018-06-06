Беларусь получит 7 миллионов евро на предприятие по переработке мусора

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на главу представительства Европейского банка реконструкции и развития Александра Пивоварского.





ЕБРР предоставляет государственную ссуду до 5 миллионов евро новой компании по управлению твердыми отходами. Ее создает Миноблисполком для Пуховичского и Червенского районов. На этот кредит будут внедрять современную систему управления твердыми отходами в этих районах. Кредит будет софинансирован грантом на 2 миллиона евро из фонда E5P. Подписание грантового соглашения ожидается в первой половине июля.





Как пояснил Пивоварский, это предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью соответствовать европейским стандартам. Предприятие спроектируют, построят и запустят в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах. Техническую поддержку по подготовке проекта оказало правительство Чехии.





ЕБРР с 1992 года инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики Беларуси. Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) — это донорский фонд, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы.