ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь получит 7 миллионов евро на предприятие по переработке мусора

07.06.2018 19:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь получит от фонда E5P грант в 2 миллиона евро на строительство полигона твердых отходов.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на главу представительства Европейского банка реконструкции и развития Александра Пивоварского.

ЕБРР предоставляет государственную ссуду до 5 миллионов евро новой компании по управлению твердыми отходами. Ее создает Миноблисполком для Пуховичского и Червенского районов. На этот кредит будут внедрять современную систему управления твердыми отходами в этих районах. Кредит будет софинансирован грантом на 2 миллиона евро из фонда E5P. Подписание грантового соглашения ожидается в первой половине июля.

Как пояснил Пивоварский, это предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью соответствовать европейским стандартам. Предприятие спроектируют, построят и запустят в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах. Техническую поддержку по подготовке проекта оказало правительство Чехии.

ЕБРР с 1992 года инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики Беларуси. Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) — это донорский фонд, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь получит от фонда E5P грант в 2 миллиона евро на строительство полигона твердых отходов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Единый порядок формирования цен установят в столовых школ и вузов – МАРТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика