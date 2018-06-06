ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский ЧМ-2018 по футболу будет обслуживать армия проституток

07.06.2018 18:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Накануне мундиаля российские власти начали «воевать» с борделями, которые неплохо подготовились к чемпионату мира по футболу.

По информации британского издания «Daily Mail», каждый третий английский болельщик, который едет на чемпионат, мечтает о российских красавицах. Точнее... о сексе с ними. Маловероятно, что болельщики из других стран как-то отличаются от англичан, передает "Белсат".

Это прекрасно осознают российские бандиты, специализирующиеся на секс-бизнесе. Последние несколько месяцев происходит настоящая «мобилизация». В Москву и другие города везут девушек из Молдавии, Украины, Нигерии, Центральной Азии. По информации петербургского Кризисного центра помощи женщинам, из Африки едут тысячи женщин. Нигерийская мафия в России обещает им чемоданы долларов, но на месте они в лучшем случае зарабатывают около $ 7-8 на одном клиенте. В худшем - отрабатывают стоимость путешествия в РФ.

Предложение выросло в 10 раз

В России работает около 1,5 млн проституток. Только в Санкт-Петербурге в течение последних недель количество объявлений работниц сексуальной нивы выросло с 800 до 8000. Хит - девушки в футбольной форме.

За проституцию в России можно получить штраф. А за сутенерство можно попасть на нары.

Тем временем российские телеканалы чуть ли не еженедельно показывают видео налетов на бордели. Нередко сцены очень брутальные. Избиения и принуждение признать свою вину перед камерой стали нормой. В облавах участвуют и российские националисты. Официально, они делают это ради очищения общества. После таких облав голых проституток выгоняют на улицу и бреют им головы. Скорее всего таким образом секс кланы избавляются от нежелательных конкурентов.

Облавы устраивать и российская полиция. Проституток без документов (чаще всего иммигранток) в ускореном режиме депортируют. В Москве некоторых проституток, бездомный и даже диссидентов вывозят за 100 км за город. Подобная ситуация в Казани (Татарстан) «нежелательные элементы» вывозятся в Набережных Челнах.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне мундиаля российские власти начали «воевать» с борделями, которые неплохо подготовились к чемпионату мира по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где купаться можно, а куда лучше ни ногой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика