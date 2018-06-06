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«Яндекс» дал белорусам возможность путешествовать во времени

07.06.2018 18:18 — Разное | Партизан  
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На Яндекс.Панорамах белорусских городов появились переключатели годов съемки: 2010, 2014 и 2016 годы.

Первые минские панорамы появились в мае 2011 года, но сами съемки прошли еще в сентябре-октябре 2010–го, когда автомобиль накатал 1 010 километров по улицам и сделал 94 268 фотографий, из которых потом склеили 23 567 панорам. Сквер перед Театром оперы и балета, Остров мужества и скорби, Площадь Независимости снимали пешком с помощью штатива, передает the-village.me.

В мае 2014 года на панорамах появились стадионы, где проходил Чемпионат мира по хоккею, и их окрестности: 2 000 фотографий сняли пешком или с велосипедов.

А осенью Минск отсняли целиком — уже для второй версии панорам столицы. На одном из кадров над проспектом можно заметить растяжку со словами «Заседание высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств», — это мероприятие состоялось в октябре. Всего было сделано 140 тысяч фотографий, из которых получилось 34 тысячи круговых панорам. Новые панорамы минчане смогли изучить в начале 2015–го.


Очередное обновление карт сделали осенью 2016–го. На ДК Белсовпрофа можно видеть растяжку «С праздником, дорогие лесоводы!», а День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Всего за время съемок панорамомобиль проехал более 1 200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров, из которых получилось 37 тысяч панорам. Новые панорамы можно было рассматривать уже в самом начале 2017–го.

Теперь на самих панорамах появились переключатели годов съемки (для тех мест, где было несколько съемок). Например, вот так выглядит одно и то же место на проспекте Победителей на кадрах 2010, 2014 и 2016 годов.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали: «Яндекс добавил возможность переключаться между панорамами Минска разных лет в мае 2018 года. Функция позволяет увидеть, как менялся город с течением времени. Отметим также, что Минск стал не единственным городом в Беларуси, где был добавлен новый функционал сервиса Яндекс.Карты. Возможность «переключаться» между годами появилась во всех областных центрах Беларуси: Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бресте».

Функция тестировалась и добавлялась в течение всего мая. Аналогичный переключатель на панорамах Москвы появился еще в феврале этого года.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На Яндекс.Панорамах белорусских городов появились переключатели годов съемки: 2010, 2014 и 2016 годы.
 
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