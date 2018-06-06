Российский ЧМ-2018 по футболу будет обслуживать армия проституток



Фото: Илья Варламов

Предложение выросло в 10 раз

По информации британского издания «Daily Mail», каждый третий английский болельщик, который едет на чемпионат, мечтает о российских красавицах. Точнее... о сексе с ними. Маловероятно, что болельщики из других стран как-то отличаются от англичан, передаетЭто прекрасно осознают российские бандиты, специализирующиеся на секс-бизнесе. Последние несколько месяцев происходит настоящая «мобилизация». В Москву и другие города везут девушек из Молдавии, Украины, Нигерии, Центральной Азии. По информации петербургского Кризисного центра помощи женщинам, из Африки едут тысячи женщин. Нигерийская мафия в России обещает им чемоданы долларов, но на месте они в лучшем случае зарабатывают около $ 7-8 на одном клиенте. В худшем - отрабатывают стоимость путешествия в РФ.В России работает около 1,5 млн проституток. Только в Санкт-Петербурге в течение последних недель количество объявлений работниц сексуальной нивы выросло с 800 до 8000. Хит - девушки в футбольной форме.За проституцию в России можно получить штраф. А за сутенерство можно попасть на нары.Тем временем российские телеканалы чуть ли не еженедельно показывают видео налетов на бордели. Нередко сцены очень брутальные. Избиения и принуждение признать свою вину перед камерой стали нормой. В облавах участвуют и российские националисты. Официально, они делают это ради очищения общества. После таких облав голых проституток выгоняют на улицу и бреют им головы. Скорее всего таким образом секс кланы избавляются от нежелательных конкурентов.Облавы устраивать и российская полиция. Проституток без документов (чаще всего иммигранток) в ускореном режиме депортируют. В Москве некоторых проституток, бездомный и даже диссидентов вывозят за 100 км за город. Подобная ситуация в Казани (Татарстан) «нежелательные элементы» вывозятся в Набережных Челнах.