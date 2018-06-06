Единый порядок формирования цен установят в столовых школ и вузов – МАРТ

В Беларуси будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в четверг.

"Причиной принятия такого решения послужило выявление многочисленных нарушений соблюдения порядка формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, определенного соответствующими решениями облисполкомов и Минским горисполкомом", - говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, это было обусловлено необходимость "закрепления четких норм, направленных на сокращение числа поставщиков-посредников продуктов питания".

В ведомстве напомнили, что полномочия по регулированию цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, переданы МАРТ в соответствии с указом президента N199. Ранее вопросы ценового регулирования в этой сфере находились в компетенции облисполкомов и Минского горисполкома.

Данные изменения вступают в силу с 27 августа 2018 года.