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Единый порядок формирования цен установят в столовых школ и вузов – МАРТ

07.06.2018 19:08 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в четверг.

"Причиной принятия такого решения послужило выявление многочисленных нарушений соблюдения порядка формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, определенного соответствующими решениями облисполкомов и Минским горисполкомом", - говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, это было обусловлено необходимость "закрепления четких норм, направленных на сокращение числа поставщиков-посредников продуктов питания".

В ведомстве напомнили, что полномочия по регулированию цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, переданы МАРТ в соответствии с указом президента N199. Ранее вопросы ценового регулирования в этой сфере находились в компетенции облисполкомов и Минского горисполкома.

Данные изменения вступают в силу с 27 августа 2018 года.

 
 
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В Беларуси будет установлен единый порядок формирования цен и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, сообщили в...
 
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