Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован - ГСЧС

Пожарные в четверг вечером ликвидировали возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован. К тушению были привлечены 25 ед. техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 15 ед. техники и 116 человек", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госслужбы по ЧС в четверг вечером.

Авиация ГСЧС - 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8 - с начала работ по тушению пожара осуществила 69 сбросов воды (318 тонн).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: "В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)".

Как сообщалось, возгорание сухой травы с последующим распространением на лесной массив на площади около 12 га в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло 5 июня в 10:10. В 18:05 6 июня пожар был локализован на общей площади около 2 га.