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Новости экономики за 07.06.2018

07.06.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уже в 2018 году в Кемеровской области начнется строительство сервисного центра «БелАЗа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Беларусь принимает участие в угольном форуме в России. В Кемеровскую область на XXV  Международную выставку технологий горных разработок приехали представители из 27 стран.

Второй год подряд у «БелАЗа» здесь проходит много переговоров, и они результативные. Пока экономика угольщиков на подъеме, продажи растут, число заказов увеличивается. Конечно, основной драйвер для «БелАЗа» – Россия, по Кузбассу рост заказов составил около 200 %.

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Новости Беларуси. Уже в 2018 году в Кемеровской области начнется строительство сервисного центра «БелАЗа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни...
 
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