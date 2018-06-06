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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит миллиард рублей на проекты малого бизнеса
Новости Беларуси. Направят помощь на инновационные проекты. Получить ее могут компании, ориентированные на производство экспортной и импортозамещающей продукции, те, чье направление деятельности – энерго- и ресурсосбережение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Платить за пользование государственной финансовой поддержкой можно по сниженной ставке – 7 % годовых. На один проект могут выделить до 200 тысяч рублей. Сумма финансовой поддержки одному предпринимателю не превышает 230 тысяч. За более чем 20-летнюю историю фонд профинансировал более 1200 проектов субъектов малого предпринимательства.
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит миллиард рублей на проекты малого бизнеса
Новости Беларуси. Направят помощь на инновационные проекты. Получить ее могут компании, ориентированные на производство экспортной и импортозамещающей...
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