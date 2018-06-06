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Белорусские специалисты пробурили на территории Украины первую газовую скважину
Новости Беларуси. Для бурения привлекли международного бурового оператора. Именно благодаря успешной реализации таких проектов каждый год белорусская нефтехимическая компания увеличивает объемы добычи природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
При работе применялась установка совместного производства белорусского предприятия и итальянской компании. В планах у белорусов построить на территории Украины еще четыре скважины для добычи природного газа.
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Новости Беларуси. Для бурения привлекли международного бурового оператора. Именно благодаря успешной реализации таких проектов каждый год белорусская...
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