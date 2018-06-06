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Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию

07.06.2018 19:18 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России.

Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной Испании по футболу.

Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию
Фото: instagram.com/sefutbol

На ней игроки в костюмах стоят у самолета.

«Мы держим курс на чемпионат мира в Россию! В чемоданах везем с собой надежду, самопожертвование и всю вашу поддержку. Мы надеемся вернуться чемпионами».

Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию
Фото: instagram.com/d_degeaofficial

Фото из салона самолета опубликовал вратарь сборной Давид де Хеа.

На снимке футболисты уже в спортивной форме летят на мундиаль.

Давид де Хеа:
Летим в Россию, всего через 4 года после моего дебюта в национальной сборной Испании. Спасибо всем за вашу поддержку, мы очень рады!

Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию
Фото: instagram.com/sergioramos

Фотографии из самолета также опубликовал игрок сборной Серхио Рамос.

Накануне старта ЧМ ученые назвали победителя турнира (читайте далее).

Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию
Фото: welcome2018.me

 
 
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Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России. Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной...
 
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