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Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию
Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России.
Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной Испании по футболу.
На ней игроки в костюмах стоят у самолета.
«Мы держим курс на чемпионат мира в Россию! В чемоданах везем с собой надежду, самопожертвование и всю вашу поддержку. Мы надеемся вернуться чемпионами».
Фото из салона самолета опубликовал вратарь сборной Давид де Хеа.
На снимке футболисты уже в спортивной форме летят на мундиаль.
Давид де Хеа:
Фотографии из самолета также опубликовал игрок сборной Серхио Рамос.
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Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России. Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной...
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