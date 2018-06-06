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Невзоров: "Владимир Владимирович обречен на двойственность"

07.06.2018 20:13 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Российский публицист – о тяготности положения, в котором оказался Путин.

– И вот теперь эти санкции уже стали неким нормативным явлением жизни уже на законодательном уровне, они уже введены в юридический обиход и очень плотно, – рассуждает Александр Невзоров о картине дня в России на Эхе Москвы. – Это, по существу, закон о полном принятии. Это кажется нелогичным. И я понимаю всю тягостность положения, в которой оказался Владимир Владимирович Путин. Он на внешнем рынке, как бы в Европе блещет грацией, манерой, цивилизованностью, умением прикольно и неплохо давать интервью, но у него есть и внутренний рынок. Этому внутреннему рынку нужен совершенно другой Путин.

И Владимир Владимирович обречен на двойственность. И в этом может выручить только большой опыт конспиративной работы, потому что ему приходиться сбрасывать шкуру питекантропа и снова одевать ее, причем со скоростью, которой позавидует любая манекенщица.

Дело в том, что России на хрен не нужен во главе ее цивилизованный человек. Этот цивилизованный человек всегда обречен на остракизм. И найденный сегодня для внутреннего рынка Путиным свой образ, он чрезвычайно удачен: ракеты, мультики, попы, КамАЗ по мосту, но в Европу не пускают в шкуре, и ожерелье из сушеных голов тоже, в общем, воспринимают без всякого восторга.

Сказать, какой рынок для Путина важнее – внешний или внутренний – пока невозможно. С внутренним всегда чуть легче. Даже в случае полного разочарования в лидере у власти всегда есть около полугода чисто инерционного послушание народа. С внешним рынком такого не проходит.

Ну, еще основой власти служат, конечно, сложившиеся коррупционные схемы. Они пронизывают пропутывают страну, и они во многом стали ее каркасом. Тот, кто кричит «Крыманаш!» или «Слава Путину!» в переводе с этого высокого государственного пафосного языка имеет в виду совсем другое, он имеет в виду неприкосновенность некой коррупционной цепочки, которая может быть прервана в случае смены власти.

 
 
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Российский публицист – о тяготности положения, в котором оказался Путин.
 
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