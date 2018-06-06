Глава СК об Арбузове: Человек посидел, подумал, начал гасить ущерб



Виталий Арбузов. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

сказал, отвечая на вопрос о том, что в СИЗО находится много топ-руководителей.По его словам, СК никогда не ставит цели «посадить человека в СИЗО».— сказал Иван Носкевич.В пример глава СК привел бизнесменаНоскевич подтвердил, что за Арбузова поручились — один чиновник и один бизнесмен.