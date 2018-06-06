МВД уволило каждого десятого сотрудника

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В четверг после представления законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь» на заседании Палаты представителей министр внутренних делзаявил, что численность сотрудников органов внутренних дел сокращена на 10%.заявил Шуневич. –Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», который разработало МВД, Совет Министров внес в Палату представителей два месяца назад.