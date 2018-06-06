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МВД уволило каждого десятого сотрудника
Фото: Sputnik / Иван Руднев
В четверг после представления законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь» на заседании Палаты представителей министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что численность сотрудников органов внутренних дел сокращена на 10%.
«Упразднены некоторые подразделения, в частности палки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства. Сокращенное главное управление руководства внутренних войск – я говорю о должностях полковников и подполковников, – заявил Шуневич. – То есть мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава, не потеряв качества. Статистика уголовной преступности, общественной безопасности об этом свидетельствуют».
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», который разработало МВД, Совет Министров внес в Палату представителей два месяца назад.
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Об этом сообщил глава ведомства Игорь Шуневич. Сколько именно людей оставило службу, министр не уточнил.
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