ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакульчик о белорусских фигурантах в деле Шаройко: Есть одна очень серьезная личность

07.06.2018 19:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Валерий Вакульчик
Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик в Палате представителей рассказал о деле украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси на 8 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.

По его словам, «в этом деле проходят и белорусские граждане».

«Шаройко - это один разговор, а белорусские граждане - другой. В этом деле проходит бывшая достаточно серьезная личность. Кроме того, там есть еще несколько фигурантов дела. Я думаю, некоторые из них вам известны. Материал о белорусских участниках дела Шаройко выделен в отдельное производство.

Мы не спешим сейчас называть имена и факты. Этот процесс требует тщательной проверки, и новую информацию о белорусских гражданах, в какой степени они были связаны с профессиональным украинским разведчиком Шаройко, мы сообщим позже», - цитирует Валерия Вакульчика радио Свабода.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

В отношении Шаройко было заведено уголовное дело по 358 статье Уголовного кодекса - за шпионаж. 23 мая Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы.

Украинские эксперты считают, что украинский журналист Павло Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание гражданина Беларуси Юрия Политики в Чернигове, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства. Суд над ним еще продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Вакульчик в Палате представителей рассказал о деле украинского журналиста Павла Шаройко.
 
Новости дня
Новости разные
 
8 чэрвеня па паўночным усходзе чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика