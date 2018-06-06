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Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов

07.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов

Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов, сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении. 

В связи с жаркой и сухой погодой 4-й класс пожарной опасности последним был установлен в Новогрудском районе. Таким образом, запрет на посещение лесов введен на всей территории Гродненской области.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин (1 базовая величина равна Br24,5). Выявлять их, к слову, помогают фотоловушки.

Лесная охрана в регионе работает в усиленном режиме, лесные массивы ежедневно патрулируют. «Осуществляется визуальный контроль с более чем 60 наблюдательных вышек, за ситуаций также следят 45 систем видеонаблюдения. Количество таких систем постоянно растет», — отметили в ГПЛХО. Там подчеркнули, что для оценки ситуации используется и квадрокоптер.

С начала года в лесах региона зафиксировано 17 возгораний на площади около 22 га.

http://www.belta.by/

 
 
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Во всех районах Гродненской области введен запрет на посещение лесов, сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.  В...
 
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