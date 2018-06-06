Народный фотоконкурс «Радзіма» объявила Федерация профсоюзов Беларуси

Фотографии, подходящие под одну из трех номинаций – пейзажные зарисовки, традиции и быт, человек труда – могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители.

«В 2016 году прошел фотоконкурс Федерации профсоюзов «Я = Беларусь», который собрал более 8 тысяч снимков. В этом году по многочисленным просьбам мы решили провести подобный фотоконкурс и посвятить его малым городам нашей страны», – рассказал начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Комадей.

Победителей фотоконкурса поможет определить компетентное жюри, а также онлайн-голосование. Из лучших работ будет организована выставка, которую осенью представят во время гала-концерта народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!» в Минске. Позже она побывает во всех областных центрах страны. Также по итогам конкурса «Радзіма» будет издан альбом с лучшими снимками.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 октября 2018 года. Более подробно с условиями можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси 1prof.by .

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов