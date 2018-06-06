Общественный совет при МВД поможет сделать работу исправительных учреждений страны более прозрачной

Об этом сегодня говорили на выездном заседании совещательного органа при министерстве.



Участники совета ознакомились с условиями в тюрьме номер восемь в Жодино. Отметили: деятельность исправительной системы не всегда всесторонне освещается в прессе. Объективной подаче посодействуют участники совета. Акцент – на помощи в ресоциализации (возвращению к нормальной жизни) тех, кто выходит на свободу. Общественный совет при министерстве создан пять лет назад.