Осенью Google анонсирует новые флагманские смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Фотографии последнего сегодня попали в Сеть, пишет 9to5google.

На фотографиях, скорее всего, изображен прототип устройства — об этом говорит неправильной логотип компании на задней стороне устройства. При этом обозреватель 9to5google склонен считать, что финальная версия аппарата будет выглядеть именно так.

По его данным, смартфон выполнят из стекла с матовым покрытием. Сзади находится одинарная основная камера и сканер отпечатков пальцев.

Практически всю переднюю сторону гаджета занимает 6,2-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части, в котором располагается сдвоенная фронтальная камера. В нижней части устройства находится мультимедийный динамик. К другим ожидаемым техническим характеристикам относятся 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.





Презентация новых Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, скорее всего, состоится до октября 2018 года.

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