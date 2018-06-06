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В Сеть попали "живые" фото нового флагманского смартфона Google
Осенью Google анонсирует новые флагманские смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Фотографии последнего сегодня попали в Сеть,
На фотографиях, скорее всего, изображен прототип устройства — об этом говорит неправильной логотип компании на задней стороне устройства. При этом обозреватель 9to5google склонен считать, что финальная версия аппарата будет выглядеть именно так.
По его данным, смартфон выполнят из стекла с матовым покрытием. Сзади находится одинарная основная камера и сканер отпечатков пальцев.
Практически всю переднюю сторону гаджета занимает 6,2-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части, в котором располагается сдвоенная фронтальная камера. В нижней части устройства находится мультимедийный динамик. К другим ожидаемым техническим характеристикам относятся 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Презентация новых Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, скорее всего, состоится до октября 2018 года.
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Презентация Google Pixel 3 и Pixel 3 XL должна пройти до октября нынешнего года.
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