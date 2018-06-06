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Областной этап военно-патриотической игры «Зарница» прошёл в Могилёве

07.06.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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Смотр строя и песни, огневой рубеж, полоса препятствий. За звание победителя соревнуются 25 команд – все они финалисты районных конкурсов.

Местом проведения «Зарницы» выбрана одна из войсковых частей. Наряду с юношами навыки армейской жизни осваивали и девушки. Не стал исключением и конкурс по разборке автомата Калашникова.

Анатасия Деревянко, участник военно-патриотической игры «Зарница»: «Когда мы готовились к «Зарнице», мы ходили в милицию, там делали, и у меня получается не хуже мальчишек. Я даже думаю, что могу стать военным».
Валерий Журавлёв, командир 188 гвардейской инженерной бригады: «Для того чтобы воспитывать подрастающее поколение, готовить их к службе в армии. Мы познакомили их с бытом нашей воинской части».

Кто станет победителем республиканского этапа «Зарницы», станет известно в конце месяца. Лучшие команды от каждой области соберутся на территории гарнизона в Брестской крепости.

 
 
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Смотр строя и песни, огневой рубеж, полоса препятствий. За звание победителя соревнуются 25 команд – все они финалисты районных конкурсов.
 
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