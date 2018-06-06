В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме





7 июня в Городском доме культуры прошёл благотворительный концерт в помощь маленькой случчанке Марилин Нехме, страдающей эпиактивностью головного мозга.

Выступление местных артистов посетили порядка 150 человек. Мать девочки Ирина Нехме выразила глубокую благодарность всем пришедшим и всем, кто причастен к организации концерта.

Историю Марилин Нехме и реквизиты для оказания помощи можно узнать здесь .





























































Это уже третий за последнее время благотворительный концерт, организованный при поддержке местных властей. Первое такое мероприятие было посвящёно сбору средств на лечение Елисея Серого , второе - Веронике Шиболович .



Slutsk-Gorod.by