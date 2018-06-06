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В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме
07.06.2018 — Разное | Слуцк Город
7 июня в Городском доме культуры прошёл благотворительный концерт в помощь маленькой случчанке Марилин Нехме, страдающей эпиактивностью головного мозга.
Выступление местных артистов посетили порядка 150 человек. Мать девочки Ирина Нехме выразила глубокую благодарность всем пришедшим и всем, кто причастен к организации концерта.
Это уже третий за последнее время благотворительный концерт, организованный при поддержке местных властей. Первое такое мероприятие было посвящёно сбору средств на лечение
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7 июня в Городском доме культуры прошёл благотворительный концерт в помощь маленькой случчанке Марилин Нехме, страдающей эпиактивностью головного мозга.
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