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В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

07.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

7 июня в Городском доме культуры прошёл благотворительный концерт в помощь маленькой случчанке Марилин Нехме, страдающей эпиактивностью головного мозга. 

Выступление местных артистов посетили порядка 150 человек. Мать девочки Ирина Нехме выразила глубокую благодарность всем пришедшим и всем, кто причастен к организации концерта. 

  • Историю Марилин Нехме и реквизиты для оказания помощи можно узнать здесь.

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

В Слуцке прошёл благотворительный концерт по сбору средств Марилин Нехме

Это уже третий за последнее время благотворительный концерт, организованный при поддержке местных властей. Первое такое мероприятие было посвящёно сбору средств на лечение Елисея Серого, второе - Веронике Шиболович.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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7 июня в Городском доме культуры прошёл благотворительный концерт в помощь маленькой случчанке Марилин Нехме, страдающей эпиактивностью головного мозга. 
 
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