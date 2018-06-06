Бизнесмены из Индии заинтересовались логистическим центром под Оршей

В новом комплексе, который возводится под Оршей, пересекаются крупнейшие транспортные коридоры – с Запада на Восток и с Юга на Север.



Доставлять товары можно автомобильным, железнодорожным и даже авиатранспортом. Первый груз склад примет в конце года, но на площадке будет и большой промышленный кластер.

Его строят с учётом потребностей будущих резидентов. Общая площадь – 230 гектаров. Бизнесмены из Индии, а это директора машиностроительных предприятий, компаний, занятых в металлообработке, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве интересовались льготами. Площадка под Оршей получит статус «особой экономической». Уже разработан проекта Указа, который позволит здесь предоставлять те же преференции, что и в индустриальном парке «Великий камень».

Деловые контакты промышленников двух стран активизировались осенью, после визита Президента Беларуси в Индию. Помимо интереса деловых кругов Индии, переговоры идут с компаниями из Китая, Турции, России.