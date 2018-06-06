Президент Беларуси провёл переговоры с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом наш Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.



Финансовые вложения этой влиятельной инвестиционной структурыв Беларусь уже измеряются в миллиардах долларов. Учитывая масштаб сотрудничества, руководители банка – частые гости в нашей стране. Минувшей осенью в Минск приезжал Президент – Сума Чакрабарти.

Это мини-версия новой фабрики игрушек в Кобрине (см. в видео), реальная – активно строится. На площадке вбивают сваи, заливают фундамент – современное производство возводят рядом с существующим. Нынешних площадей (они, кстати, немаленькие – 40 тысяч квадратных метров) уже недостаточно. В Беларуси не осталось ни одного торгового центра, где бы с успехом не продавались игрушки «Полесье». Да, что говорить о местном рынке, когда последние несколько лет в соседней Польше машинки из Кобрина признаются игрушками года, а в 60 других странах – от Мексики до Австралии – за белорусским конструктором выстраиваются очереди. Бренд, рождённый в Беларуси, выходит на уровень мирового, поэтому нужны объёмы. Формула простая: чем больше игрушек сойдёт с конвейера, тем они дешевле в магазине. Деньги на производственный рост дал Европейский банк реконструкции и развития.

Андрей Гольцман, директор предприятия по выпуску детских игрушек: «Благодаря нашему сотрудничеству мы сегодня начали новую фазу строительства завода, о котором давно мечтали. Сумма кредитования составила порядка 10 миллионов евро и до конца года мы рассчитываем на то, что основной корпус фабрики будет готов».

Это лишь один из многих примеров сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Инвестиции этой влиятельной финансовой структуры помогают развивать в Беларуси производства самых разных, но главное – востребованных товаров – от белья и безалкогольных напитков до ультрасовременных поездов Stadler и деревообработки.

Сотни миллионов долларов на строительство сразу нескольких заводов в нашей стране получила компания «Кроноспан».Масштабные проекты в энергетике, новейшие биогазовые установки возвышаются над очистными сооружениями многих белорусских городов, причём, некоторые проекты Европейский банк реконструкции и развития финансирует безвозмездно – в основном многомиллионные гранты уходят в экологическую инфраструктуру. Общий объём финансовых ресурсов предоставленных Беларуси уже превысил 2 миллиарда долларов.

Инвестиции в белорусский госсектор и инфраструктуру это гораздо больше, чем финансовый поток. Дело в том, что Европейский банк реконструкции и развитияобладает уникальным политическим мандатом – оказывать помощь странам приверженным принципам демократии, плюрализма и рыночной экономики, поэтому такие шаги в Беларуси – важный сигнал в геополитике и пример для других западных инвесторов. Особое символичное событие произошло накануне в Витебской области, где на выездное заседание собрались региональные группы банка стран Восточной Европы и Кавказа.

Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития: «Я только что вернулся из санатория «Плисса» и надеюсь, что наши 220 сотрудников, которые были там, теперь станут активно пропагандировать оздоровительный и экологический туризм в Беларуси, потому что все они под громадным впечатлением».

Как нельзя кстати – инвестиции в дороги. Готов пилотный проект государственно-частного партнёрства по реконструкции гомельской трассы. Среди перспектив – вторая кольцевая вокруг Минска. Магистраль нужна, чтобы сбросить транспортную удавку с белорусской столицы. На отдельных участках здесь уже проезжает 4,5 тысячи автомобилей в сутки, но это в восемь раз меньше проектной мощности.

Шире раскрыть транзитный потенциал новой дороги мешает последний не реконструированный участок в 15 километров – от Кургана Славы до Острошицкого городка. Проложить здесь четырёхполосную бетонку не просто – дорога сложная по рельефу, идёт через населённые пункты, которым необходима затратная экологическая защита, но теперь замкнуть вторую кольцевую помогут деньги Европейского банка реконструкции и развития.

Соответствующее соглашение уже подписано. Транш на 50 миллионов долларов называют одним из самых выгодных предложений на финансовом рынке. Кредиты инвестиционных банков такого уровня гораздо привлекательнее коммерческих предложений.

Алексей Чернюк, заместитель генерального директора предприятия «Минскавтодор – Центр»: «Одно время большая работа проводилась с китайскими банками, но там предоставлялись коммерческие кредиты, на такого рода проекты они более дорогие и связанные. Там есть определённая доля, которую китайский партнёр должен освоить».

В случае инвестиционных кредитов – работу выполняет лучшая компания в соотношении цены и качества. Так, например, в открытом международном тендере на реконструкцию гродненской трассы М6, которую финансировал Всемирный Банк,выиграл белорусский подрядчик. Велика вероятность, что и в случае со второй кольцевой, все деньги останутся в стране, по крайней мере, белорусские строители заявили на конкурсе очень выгодные условия. Конверты с результатами вскроют уже завтра. Масштабные планы и в приватизации госпредприятий. Уже до конца года Европейский банк реконструкции и развития войдёт в акционерный капитал «Белинвестбанка». В ближайших планах покупка стратегическим инвестором контрольного пакета акций Банка «Москва-Минск».

Многие инвестиционные проекты уже в ближайшее время отразятся на качестве жизни белорусов.Это и программа по очистке воды во многих городах, и масштабная тепловая модернизация столичных зданий, переработка мусора и поддержка малого бизнеса. Среди сегодняшних соглашений – займ на пять миллионов евро для новой компании по управлению твёрдыми отходами для Пуховичского и Червенского районов. Его дополнят безвозмездным грантом ещё на два миллиона. Финансовые потоки набирают обороты вслед за белорусской экономикой.

Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития: «Что касается индикаторов работы белорусской экономики, то они показывают позитивное улучшение по ряду направлений. Это касается таких показателей, как экономический рост и инфляция, которые находятся под контролем. Два года назад мы отказались от ограничений нашей деятельности в Беларуси, и это позволило нам существенно активизировать работу по инфраструктурным проектам в стране».

Одним из ключевых инвестиционных магнитов вскоре может стать китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Накануне с Европейским банком реконструкции и развития подписано соглашение о взаимопонимании, а завтра, чтобы оценить потенциал конкретных проектов Алан Пию посетит гигантскую стройплощадку.