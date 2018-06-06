Лукашенко приказал реконструировать в Новополоцке ледовый дворец до конца года

По информации пресс-службы, согласно указу N220, который подписал президент, реконструкция ледового дворца предусматривает возведение крытой ледовой тренировочной площадки и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования.





Заказчиком по проектированию, реконструкции и возведению спортивных сооружений определено государственное предприятие "УКС города Новополоцка". Проектными организациями станут унитарное предприятие "Институт Витебскгражданпроект" и его новополоцкий филиал, генподрядчиками – ОАО "Трест N16, г. Новополоцк" и ОАО "МАПИД".





"Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом", - подытожили в пресс-службе.