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Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл королевский особняк

07.06.2018 20:55 — Разное | Партизан  
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Общая территория владения - 8 тысяч гектаров.

Экстравагантный свадебный подарок королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл наконец-то назван в Соединенном Королевстве. Монарх подарила внуку и его супруге из США средневековый особняк - York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, где находится один из самых любимых дворцов Ее Величества. Общая территория владения - 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом, сообщает ТАСС.

Новый дом молодоженов был построен для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII (1841 - 1910), который передал его в 1893 году сыну - будущему королю Георгу V (1865 - 1936).


"Йоркский королевский дом сам по себе является памятником эксцентричности семьи, которая там жила", - приводит слова первой женщины на посту лорда-мэра лондонского Сити (1983-1984) леди Доналдсон газета Daily Express. Королевский биограф Данкан Ларкомб, в свою очередь, напоминает о том, что в привычке королевы - дарить поместья. Монарх подарила среднему сыну принцу Эндрю - Саннингхилл, старшему сыну наследнику трона принцу Чарльзу - Беркхолл, а внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон - Анмерхолл.

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

 
 
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