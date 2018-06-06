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Что было: Кто в списке коррупционеров/ ЕБРР прописался в Беларуси / Полковник вышел на природу

07.06.2018 21:33 — Разное | СТВ  
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А кто там сидит?

После того как Президент озвучил предстоящие коррупционные разоблачения среди высоких чиновников, страна будто замерла в ожидании: кто же там погорел на взятках? Судя по информационным лентам, после ареста бывшего помощника Главы государства Сергея Ровнейко ничего такого громкого в связи с коррупцией не произошло. Вроде все известные в стране большие начальники живы-здоровы, функционируют на местах. Ну, а директор минского ЖЭУ или предприятия в ивацевичской колонии – фигуры не те, чтобы о них говорил Лукашенко. Сегодня председатель КГБ Валерий Вакульчик также не зачитал списки арестантов. Сказал, дней через десять узнаете. Он лишь сообщил, что установлены многочисленные факты взяток в общей сумме около 140 тысяч долларов за год. При этом с уверенностью предположив, что цифра в ходе разоблачений будет расти.

ЕБРР интересуется приватизацией

Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. Обсуждались вопросы сотрудничества нашей страны с этим давним финансовым партнером, при участии которого были реализованы многие серьезные проекты в различных сферах. За годы сотрудничества банк инвестировал в белорусскую экономику почти 2 млрд. евро. В этом году было подписано соглашение между Беларусью и ЕБРР по поддержке проекта строительства Второй кольцевой автодороги. Буквально на днях ЕБРР в Минске подписал с индустриальным парком «Великий камень» меморандум о сотрудничестве, что в перспективе может принести хорошие дивиденды. Есть планы по реконструкции 22 старых мостов, тепловой модернизации зданий, водоснабжения райцентров. 

Собеседники не обошли стороной и тему приватизации. Надо сказать, ее в Беларуси постоянно поднимают специалисты ЕБРР. Нынешняя встреча не стала исключением. Президент высказался предельно ясно: мы не против передачи госсобственности частным инвесторам, но приватизация должна приносить пользу стране, она не должна быть шоком для населения. «Мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это главное», – заметил Глава государства.  

Лес в военных руках

В Беларуси с любовью к природе всегда было не все гладко. То незаконно вырубят делянку леса. То продают за границу качественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья. То браконьеры вовсю разойдутся. Лес большой – порядка мало. Президент недавно строго прошелся по деятельности отраслевого министерства, выгнал министра. Следом за провинности в работе поплатились своими должностями руководители Госинспекции охраны животного и растительного мира. Сегодня Президент продолжил тему бережного отношения к природным богатствам страны новым кадровым назначением. Начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира он назначил Юрия Тертеля. Человек возглавлял пограничное спецподразделение, полковник. Уже хорошо известно, что Лукашенко во многих случаях опирается на таких людей – в погонах. «Я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного – военного человека». Глава государства надеется, что он наведет в охране природы порядок. 

Предлагаем и об этом почитать:  
1. Какие нарушения ПДД чаще всего совершают минчане?

2. Во сколько обойдется отпуск в Беларуси? Что предлагают местные санатории, агроусадьбы и турбазы?

3. Готовим пряную скумбрию на гриле. Пошаговый рецепт

В.Д. 

 
Теги: Минск
 
 
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